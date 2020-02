Sugardaddys lokket i baghold og udsat for røveri

Østjyllands Politi efterforsker to sager, hvor sexlystne mænd er blevet lokket af piger for siden at blive truet med kniv til at udlevere kontanter

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Østjyllands Politi efterforsker for tiden to sager, hvor mænd troede, at de var på vej på date, men hvor de siden blev lokket i baghold og udsat for røveri.

Det oplyser vagtchef Lars Bisgaard til Ekstra Bladet.

I begge tilfælde havde mændene kommunikeret med det, de har troet, var en ung kvinde, som de havde mødt på dating-appen sugardaters. Men da de er dukket op ved den aftalte adresse, har der i stedet ventet dem en slem overraskelse. De er blevet udsat for røveri og forsøg på røveri.

Begge sager stammer fra den forgangne uge, og det er politiets opfattelse, at der er tale om forskellige gerningsmænd.

I tirsdags blev en 45-årig mand overfaldet i Hinnerup, da han var på vej ud for at besøge en yngre kvinde. Manden blev overfaldet med slag og spark, og der blev holdt en kniv mod mandens hals. Den 45-årige blev frarøvet kontanter.

Politiet var hurtigt fremme på stedet, og det fik anholdt fire mænd, der alle senere blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger.

Fredag klokken 20.29 var den så gal igen. Denne gang i Hadsten, hvor en 59-årig mand var på vej ud for at besøge en pige.

Da den 59-årige ankom til adressen, gik han ind i lejlighedskomplekset. Herefter sendte pigen en besked på snapchat, hvor manden blev bedt om at gå uden for igen. Uden for blev han overfaldet af to gerningsmænd, som var bevæbnet med en kniv med en bladlængde på 15-20 centimeter. De to bar masker med dødningehoveder på og ville have den 59-åriges penge.

Gerningsmændenes plan blev imidlertid ændret, da en 29-årig forbipasserende dukkede op. Det gjorde, at de to gerningsmænd stak af.

Det er ikke lykkedes politiet at finde gerningsmændene, men da de fire andre mistænkte sidder varetægtsfængslet, ved politiet, at der ikke er tale om de samme gerningsmænd.

Der er imidlertid så mange lighedspunkter, at det er Østjyllands Politis teori, at der kan være tale om en begyndende tendens, hvor sexlystne mænd forsøges narret i baghold, hvorefter de udsættes for røveri.

Sugardaters er en app, som reklamerer med at skabe kontakt mellem mænd og kvinder, som til gengæld for sex får gaver og kontanter.