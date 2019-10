Supermarked evakueret: Politi massivt til stede

En Lidl-forretning på Christian X's Vej i Viby i Aarhus er tirsdag aften blevet evakueret.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet oplyser, at der har været et muligt kemikalieudslip i butikken, og at i alt 35 personer er blevet evakueret.

Foto: Øxenholt Foto

Stedet er afspærret, mens eksperter fra Beredskabsstyrelsen undersøger området.

Ifølge politiet er ingen umiddelbart kommet til skade.

- Jeg kan bekræfte, at vi er til stede derude. Der er nogen, der har fået det skidt. Vi må finde ud af, om der er en grund til, at personen har fået det skidt, siger vagtchef Peter Tolstrup til TV2 Østjylland.

En forbipasserende fortæller til Ekstra Bladet, at både politi og brandvæsen er talstærkt til stede ved forretningen.

Ekstra Bladet følger sagen ...