Supermodel droppet til retssag

Gigi Hadid får ikke lov til at sidde i juryen, når Harvey Weinstein skal for retten

Når den amerikanske filmproducer snart skal for retten, bliver det ikke med supermodellen Gigi Hadid blandt jurymedlemmerne.

Det har sagens parter torsdag besluttet, skriver CNN.

Mandag kom det ellers frem, at modellen var blandt 120 mulige jurymedlemmer, som kunne stå for at fælde dom over filmproduceren, som er blevet verdenskendt for en stribe af beskyldninger om seksuelle krænkelser - anklager som har bidraget til at sætte fart på #metoo-bevægelsen.

24-årige Gigi Hadid havde under et møde under udvælgelsen fortalt, at hun havde mødt Weinstein, men at hun stadig mente, at hun kunne være fiar og upartisk under retssagen.

Efter at have læst en liste med mulige vidner, fortalte hun desuden, at hun havde mødt Selma Hayek.

- Jeg mener stadig, at jeg kan have et åbent sind over for sagens detaljer, fortalte hun.

Ikke desto mindre er hun altså blevet sorteret fra i udvælgelsen, som har haft stor opmærksomhed i de amerikanske medier. Særligt på grund af den store opmærksomhed, der har været om sagen, har der været sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at finde nogen, som ikke har en forudindtaget holdning til sagen.

Ifølge CNN er tre mænd og to kvinder dog torsdag blevet udpeget til juryen for retssagen.

Harvey Weinstein, som han så ud da han ankom til retten med et gangstativ 6. januar. Foto: Johannes Eisele/AFP/Ritzau Scanpix

Nye anklager

Den 67-årige producer er tiltalt for i alt fem forhold, der blandt andet omfatter voldtægt, mod to kvinder. Weinstein har offentligt været beskyldt for en længere stribe af seksuelle krænkelser, men det er altså kun sagerne med de to kvinder, politiet har fundet grundlag for at rejse tiltale i.

Det er dog kun de sager, som kunne komme for retten i New York, han er tiltalt for. Samme dag som de indledende procedurer blev startet i den nuværende retssag, blev han af anklagemyndigheden i Los Angeles, Californien, anklaget for to andre seksuelle overgreb, der skulle have foregået i 2013. De sager skal der senere tages stilling til ved en retssag i Los Angeles.

Weinstein nægter sig fortsat skyldig i alle anklagerne.