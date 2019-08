Superstjernes folk i dansk flyulykke inden stadionkoncert

Et hold fra superstjernen P!nks lejr var natten til tirsdag ombord på det fly, der forulykkede i Aarhus Lufthavn.

Det bekræfter billetsansvarlig Kristin Svendsen fra Live Nation i Norge over for norske VG.

- P!nk var ikke personligt med i flyet, men hendes manager var med og flere andre turnemedlemmer. Det går dog fint med alle sammen, oplyser Kristin Svendsen til norske VG.

Amerikaneren spillede mandag aften koncert i Oslo, og næste stop er Horsens, hvor hun skal spille på Casa Arena. Angiveligt havde hun sendt et hold i forvejen for at forberede stadionkoncerten, og det er efter sigende dem, der var ombord på flyet.

Flyet forsøgte at lande i lufthavnen omkring klokken 00.38 dansk tid, da der udbrød brand. Det lykkedes dog heldigvis for flyets 10 passagerer at redde sig selv ud, inden nogen kom til skade.

10 ombord

Ombord var fire amerikanske statsborgere, to australske statsborgere, en britisk statsborger, en østrigsk pilot, en tysk pilot og en tysk stewardesse.

Det udbrændte fly var et fly af typen Cessna 560XL, der kom fra Oslo og efter planen skulle lande i Aarhus Lufthavn. Efter ulykken har politiet taget kontakt til Havarikommissionen, der nu skal undersøge hændelsen nærmere.

Ekstra Bladet har talt med Østjyllands Politi, der ikke har yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt. De fortæller dog, at det forventes, at flytrafikken tirsdag kan forsætte efter planen.

P!nk spillede onsdag aften i Oslo. Kort efter sendte hun et hold på syv mennesker til Danmark. Foto: Ritzau Scanpix

Miljøaktion

Også beredskabet tog del i redningsarbejdet.

- Når noget går i stykker eller har brændt, kan det efterlade benzin eller olie, og vores opgave var at rydde det op, fortæller indsatsleder Jan Recke fra Beredskab og Sikkerhed i Randers, Favrskov og Djursland.

Han fortæller, at de ikke tog del i selve slukningsarbejdet.

- Det havde lufthavnen helt styr på. Vi var der kun i forbindelse med miljødelen, fortæller han.

