Surfer dræbt i hajangreb

For første gang i 16 år er en person blevet dræbt af en haj i den nordlige del af Californien

For 26-årige Ben Kelly var surfing livet, men det endte også med at koste ham tilværelsen her på jorden.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt CBS SF Bay Area.

Ben Kelly surfede lørdag på Manresa State Beach nær byen Santa Cruz, da han blev angrebet af en haj.

Efterfølgende fik han kæmpet sig op på stranden igen, men da redningsfolkene ankom stod hans liv ikke til at redde.

'Santa Cruz County Sheriff’s blev kaldt til stedet klokken 13.30, hvor en 26-årig mand var blevet angrebet af haj af en ukendt type, skriver politiet i en erklæring.

Angiveligt var det en meget alvorlig skade i benet, der kostede den unge mand livet.

Ben Kelly var kendt i lokalområdet og i surferverdenen, hvor han solgte surfboards på den amerikanske vestkyst.

På Instagram havde han mere end 8000 følgere, og hans seneste opslag på det sociale medier er fyldt med RIP-beskeder.

Seneste registrerede dødsfald som følge af et hajangreb var i august 2004, hvor en 50-årig dykker blev angrebet af en hvidhaj.8117531