Politiet i Malmø er massivt til stede ved Elgiganten i Malmø efter en anmeldelse om en mand med en bombe.

Det skriver svenske Aftonbladet.

Billedet fra stedet viser, hvordan skarpskytter er på plads, men det er fortsat sparsomt med oplysninger fra politiet.

Calle Persson fra Malmøs politi oplyser dog, at de holder øje med manden.

- Vi tror stadig ikke, at han er til fare for nogen, men vi skal have afgjort, om han er til fare for sig selv eller politiet, siger han til Aftonbladet.

Opdateres ...