Svar på kvindes død på Orø ventes om nogle dage

Først om nogle dage ventes det afklaret, hvad der førte til en ældre kvindes død på Orø i Isefjorden. Hun har ligget død i længere tid.

Det oplyser vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard fra Midt- og Vestsjællands Politi søndag.

Lørdag fik politiet en anmeldelse om, at kvinde på Kratvej i Gamløse på den østlige del af øen muligvis var syg og hjælpeløs.

Sognefogeden fandt derefter på ejendommen en afdød kvinde, som menes at være identisk med beboeren.

Foto: Per Rasmussen

Politiet besluttede at iværksatte en større efterforskning med blandt andet kriminaltekniske undersøgelser. Også naboer blev forhørt. Det skyldtes, at man ikke kunne udelukke, at der var sket en forbrydelse.

Søndag siger vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, at blandt andet en kommende obduktion vil kunne bringe politiet videre i undersøgelsen.

- Men der er intet, der umiddelbart indikerer, at hun har været udsat for en forbrydelse, siger han.

Kvinden har ligget død i nogle måneder. Af hensyn til den igangværende efterforskning ønsker vicepolitiinspektøren ikke at svare på, hvornår kvinden sidst blev set i live. Hun levede sit liv lidt for sig selv, bemærkede han lørdag.

Foto: Per Rasmussen

Fuldstændig tilvokset

Ekstra Bladet var søndag til stede på grunden, hvor kvinden blev fundet død.

Det gule murstenshus, hvor kvinden blev fundet død, er fuldstændig tilvokset med træer og buske, så man skal anstrenge sig for at se, at der overhovedet er et hus. En politistrimmel er eneste tegn på, at politiet var her talstærkt i går.

I den tilvoksede indkørsel holder en Audi A3, der er grøn af mos på taget. Den brugte den ældre kvinde til at køre til Brugsen, fortæller flere naboer. Ellers var der ingen, der så eller snakkede med hende.

- Hun passede sig selv, siger Frank Jørgensen, der har sommerhus med udsigt til den bevoksede grund.

Det var en kvindelig nabo på vejen, der kontaktede politiet, fordi hun var bekymret for, om den ældre kvinde var okay, fordi hendes bil ikke havde været ude at køre længe. Hun og hendes ægtefælle beskriver hende som en ’eneboer’.

Foto: Per Rasmussen

- Bilen har ikke været ude. Det er det, vi har lagt mærke til, fortæller hun.

- Græsset har været klippet, så hun kunne køre ud, og så så vi pludselig, at hun ikke kunne køre ud, fordi græsset voksede op rundt om bilen. Det så mærkeligt ud, fortæller kvinden, der prøvede at ringe til beboeren uden held. Og så kontaktede hun politiet.

Faktisk var hun allerede opmærksom for to år siden, hvor hun heller ikke havde set kvinden et stykke tid. Men der viste det sig, at hun var okay.

Hun kalder det ’trist og tragisk’, hvis kvinden har ligget død derinde længe.

Michael Schmidt har boet tæt på kvinden i to år.

- Jeg så og hørte hende aldrig. Kun nede i Brugsen, fortæller han.

Hvis kvinden har ligget død flere måneder, overrasker det ham ikke.

- Det er ikke første gang, at det er sket her, siger han.