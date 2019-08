Svensk bombemistænkt udleveret til Danmark

Den 22-årige svenske mand, der mistænkes for at spille en rolle i eksplosionen ved Skattestyrelsen, er blevet udleveret til Danmark

En 22-årig svensk mand der de seneste uger har siddet fængslet i forbindelse med eksplosionen ved Skattestyrelsen 6. august, er onsdag blevet overdraget til dansk politi.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Den 22-årige mand vil senere i dag blive fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Det forventes at blive cirka klokken 11.15. Her vil anklager Andreas Emil Christensen bede om lukkede døre af hensyn til efterforskningen, som fortsætter.

- Vi er glade for, at den sigtede nu er på dansk jord og vil gerne takke vores kolleger på den anden side af Øresund for det gode samarbejde. Det fortsætter vi selvfølgelig, mens efterforskningen kører videre, siger leder af personfarlig kriminalitet, vicepolitiinspektør Brian Belling i den netop udsendte pressemeddelelse.

Foruden den 22-årige mand er en 23-årig svensker internationalt efterlyst i sagen.

