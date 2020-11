Svensk havarikommission vil undersøge Estonia-skrog

Nye tv-optagelser får havarikommission til at lave undersøgelser af skrog

Havarikommission vil analysere skroget af Estonia. Det rapporterer Sveriges Radio efter nye tv-optagelser af vraget.

Statens havarikommission i Stockholm siger, at analyser af skroget skal vise, hvordan et hul, som for nylig er blevet opdaget, opstod.

Det siger vicegeneraldirektør Jonas Bäckstrand i havarikommissionen til Ekot-redaktionen i Sveriges Radio.

Han siger, at der ikke er truffet beslutninger om nye dykninger ved skroget.