Svensk hytte stormet: Kunstner anholdt for drab

Personen, politiet mistænker for at stå bag drabet på en 26-årige mand, er anholdt

En kunstner, der er mistænkte for at stå bag et drab i den svenske by Knivsta, er blevet anholdt søndag.

Politiet havde opstøvet hans lokation i Norrkøping og slog til søndag eftermiddag.

Politiet kastede chokgranater og stormede hytten efter at have savet døren op med en motorsav.

Det skriver svenske Aftonbladet og Expressen.

Den unavngivne kunstner er mistænkt for at have dræbt en 26-årig mand.

Det var en mand, der luftede sin hund, der fandt den 26-årige dræbt 12. oktober. Da han blev fundet i en gård var hans krop brændt og han var blevet skudt gennem hovedet.

Politiet formoder, at den 26-årige blev dræbt i Nacka i Stockholms kommune og siden anbragt i Knivsta.

Den anholdte kunstnernes forsvarer fortæller til Expressen, at han nægter sig skyldig.

Expressen afslørede i sidste uge, at politiet ledte efter kunstneren.

Kunstneren er i politiets interne papirer beskrevet som farlig og potentielt bevæbnet med skydevåben, og han er tidligere kendt for flere alvorlige forbrydelser.

Flere er anholdt i sagen. Udover kunstneren er der fire personer, der er tilbageholdt og mistænkes for at være indblandet i drabet.