Svensk kvinde var i livsfare: LTF-medlem frikendt for drabsforsøg

Det var ikke drabsforsøg, da loyal to familia-medlem Billal Nabil Hasan skød vildt for sig på Nørrebro og ramte to tilfældige cyklister.

Det vurderer landsretten, som onsdag middag netop har frifundet den 28-årige for drabsforsøg på tilfældige i København. Det ledende LTF-medlem er i stedet skyldig i at have udsat dem for fare.

Derved er landsretten kommet frem til en anden afgørelse end Københavns Byret.

Byretten idømte i foråret 2018 Billal Nabil Hasan en historisk dom på 20 års fængsel for drabsforsøg mod to tilfældige cyklister på Nørrebrogade.

Her havde den dengang 26-årige mand natten til 21. september 2017 bevæget sig ud på den yderste del af Nørrebrogade, hvor han trak en pistol og affyrede 11 skud på mindre end et minut.

Derefter fortsatte han videre ind mod byen til Den Røde Plads, hvor han rettede våbnet mod to tilfældige cyklister.

Enten onsdag eller torsdag ventes retten at afgøre, hvilken straf Billal Nabil Hassan skal have.

