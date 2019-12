Svensk kystvagt indstiller søgning i mulig kidnapningssag

Den svenske kystvagt har indstillet søgningen efter en 43-årig norsk kvinde, der forsvandt fra Landskrona i Skåne juleaften.

Det oplyser politiet lørdag.

Dykkere fra kystvagten gennemførte lørdag nye søgninger i vandet tæt på området, hvor hun forsvandt om aftenen.

Politiet benyttede sig samtidig af en drone for at få overblik over området fra luften.

- Vi har ikke fundet noget, siger talsperson Katarina Rusin fra politiregion syd omkring klokken tre lørdag eftermiddag.

Også torsdag og fredag ledte dykkere i vandet uden resultat.

Politiet mistænker, at den 43-årige kvinde er blevet kidnappet.

Det meddelte politiet fredag, efter at det torsdag havde bedt om offentlighedens hjælp til at finde hende.

- Omstændigheder, som er kommet frem om hendes forsvinden, gør, at vi nu mistænker en forbrydelse.

- Vi betegner det i øjeblikket som kidnapning, men det kan ændre sig i forbindelse med efterforskningen. Vi har ingen mistænkte og har ikke tilbageholdt nogen på nuværende tidspunkt, skrev politiet.

Politiet opfordrer folk til at ringe, hvis de har gjort sig nogen iagttagelser ved Skeppsbron. Her blev hun sidst set omkring klokken 23 juleaften.

Kvinden var i selskab med en mand, umiddelbart før hun forsvandt.

Politiet kan ikke give nærmere detaljer om mandens identitet. Det sagde Katarina Rusin fredag ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Den forsvundne kvinde beskrives som værende mellem 160 og 165 centimeter høj med langt, mørkt hår. Hun var iklædt en grå striktrøje og sorte jeans, hvor der var hul i det ene bukseben.

Landskrona ligger i det sydlige Sverige mellem Helsingborg og Malmø.