Svensk lærerinde til ti-årig dreng: - Tag min kjole af og lad os kæle

En svensk lærerinde er sigtet for seksuel chikane mod en 10-årig dreng - se hendes sms' er her

En utrolig sag har ramt Sverige. En voksen lærerinde er nemlig blevet anklaget for et forhold til en kun 10-årig skoleelev. Ifølge politiets sigtelse har den kun 10-årige dreng været udsat for diverse former for seksuel chikane gennem adskillige måneder.

Det skriver den svenske avis Expressen.

Ifølge efterforskningen har kvinden både kysset og krammet eleven utallige gange.

Under forhør har den 10-årige dreng afsløret, at han har tilbragt tid sammen med lærerinden før skoletiden samt i frikvartererne. Han har også forklaret, at de har låst sig inde i et rum sammen. Ifølge Expressen har kvinden også i forbindelse med en skolerejse inviteret den 10-årige dreng ind på sit værelse.

Ifølge politiets sigtelse har lærerinden udsat drengen for seksuel chikane gennem at sende et stort antal sms'er af krænkende og seksuel karakter til ham. Hun er også sigtet for gentagne gange at have kysset og krammet ham både udenpå tøjet og indenfor tøjet. Hun har berørt hans krop og fået den lille dreng til at berøre hendes krop. Forbrydelsen kan give op til to års fængsel.

-Jeg elsker dig, skriver lærerinden blandt andet til den kun 10-årige dreng i denne sms, som politiet i Sverige har frigivet. (Foto: Politiet)

Sagen er angiveligt opdaget af den 10-årige drengs egne forældre, der anmeldte lærerinden til politiet.

I en sms skrev kvinden f.eks. til drengen:

'Kom nu, så vi kan kæle med hinanden. Jeg har en kjole på, som du kan få lov til at tage af mig'.

Mange af de utallige sms' er blev afsluttet med ordene: Slet alt.

Det gjorde drengen ofte. Men det er lykkedes politiet at genskabe de mange sms'er, der tydeligt afslører, at lærerinden nærmest er manisk forelsket i den kun 10-årige dreng.

Således skriver hun eksempelvis i en anden sms:

'Du er så smuk, at jeg bliver helt vanvittig. Mit foretrukne sted i hele verden er i et kram med dig. Med mit ansigt mellem din skulder og din hals.

I en anden sms skriver lærerinden:

'Jeg tør ikke at sende det her i en sms, hvis nu din mor skulle tage din telefon igen. Det gør hun jo ofte. Eller også er det bare noget, som du siger'.

Hun var afhængig af ham

Da kvindens usædvanlige adfærd blev opdaget, blev skolelærerinden kaldt til samtale hos skolens chef. Her erkendte hun, at hun havde skrevet de mange sms' er. Hun indrømmede, at det var forkert af hende, men forklarede, at drengen virkede som et narkotisk stof på hende. Skolen vil ikke afgøre kvindens fremtid på skolen, før der er faldet dom i sagen.

Efter afsløringen af sagen fik kvinden dårlig samvittighed og begyndte at skrive bønner på den svenske kirkes hjemmeside, fordi hun frygtede, at hun både ville miste sit job og sin familie.

Hun skrev blandt andet følgende:

'Gud. Jeg savner ham, så det gør ondt i mig. Hvorfor skal det være sådan her? Hvorfor er han så vigtig? Min familie burde være mere vigtig. Ikke ham. Der er gået tre uger, siden jeg så ham. Jeg har behov for at se ham. Søde Gud lad mig se ham. Jeg har brug for ham for at få det godt. Hjælp mig med ikke at være afhængig af ham. Det er forfærdeligt. Min familie bryder sammen. Vær sød ikke at straffe min familie'.

Den svenske avis Expressen har talt med anklageren i sagen. Hun har endnu ikke bestemt sig for, hvilken straf, hun vil kræve for forbrydelsen. Men da det drejer sig om en sigtelse for et mønster med gentagne former for seksuel chikane, vil hun gå efter en høj straf.