Svensk mand dømt: Kørte 160 km/t. midt i Odense

En 21-årig svensk mand skal i fængsel i Danmark efter et voldsomt brud på blandt andet færdselsloven i Odense i november.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Manden er dømt for at have kørt mindst 130 km/t. ad Døckerlundsvej og efterfølgende mindst 160 km/t. ad Skibhusvej. Begge veje ligger i tæt bebyggede beboelsesområder nord for centrum i Odense.

- Rigtig groft

Ud over vandvidskørslen er manden dømt for trusler og for at have været i besiddelse af en signalpistol i oktober måned. Desuden er han dømt for at stikke af fra politiet efter han var blevet anholdt i forbindelse med vanvidskørslen.

- Det her er en rigtigt groft tilfælde af vanvidskørsel i bymæssig bebyggelse, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t, og det er jo en fuldstændig uacceptabel kørsel. Derfor er jeg meget tilfreds med dommen, siger anklager Simone Romme fra Fyns Politi i pressemeddelelsen.

Manden er blevet idømt et halvt års fængsel og to års frakendelse af førerretten i Danmark. Han er desuden blevet udvist til Sverige med et indrejseforbud i Danmark i seks år.

I forbindelse med domsafsigelsen blev det afgjort, at manden skal forblive varetægtsfængslet indtil afsoningen begynder. Manden modtog dommen på stedet.

Bilen, som manden kørte i, samt signalpistolen er blevet konfiskeret i forbindelse med dommen.