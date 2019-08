Svensk medie: Spædbarn fra Malmø-drab får politibeskyttelse

Et tre måneder gammelt spædbarn er nu under myndighedernes beskyttelse, efter at barnets mor mandag blev skudt og dræbt på åben gade i Malmø.

Barnet er blevet flyttet til en hemmelig adresse og figurerer ikke længere i offentlige registrer, skriver den svenske avis Kvällsposten.

Ifølge avisen, som har fået aktindsigt i papirer fra det svenske skattevæsen er alle oplysninger om barnets navn, køn, alder og forældre blevet hemmeligheds-stemplet af myndighederne.

En ændring, der ifølge avisen er foretaget inden for de sidste fire dage efter drabet.

Den 31-årige mor til spædbarnet mistede livet, efter at mindst to gerningsmænd skød hende på klos hold på Sergelsväg i Malmø. Forinden havde de ifølge vidner skudt mod barnets far, der flygtede med barnet i armene.

Under flugten snublede manden og tabte sit barn, og da den 31-årige kvinde løb hen og samlede barnet op, vendte gerningsmændene deres våben mod hende og dræbte hende på stedet.

Nabolag i sorg: - Det er uvirkeligt, at det kan ske her

Ifølge avisen har skattevæsnet ikke ønske at kommentere de nye oplysninger, men fortæller i generelle vendinger, at myndighederne kan fjerne oplysninger i offentlige registre på borgere, hvis politiet mener, at der findes et aktuelt trusselsbillede.

Hemmelighedsstemplingen hos skattevæsnet sker med det samme, mens det ifølge Ingrid Widell fra det svenske skattevæsen tager lidt længere tid at fjerne alle oplysninger fra private firmaer, som sælger oplysninger om svenskeres familieforhold og indkomst.

- Det kan tage omkring to til tre dage, men så er alle oplysninger også helt fjernet fra alle offentlige registrer, siger Ingrid Widell.

Til avisen oplyser politiet, at de helt generelt i sager som denne altid undersøger, om der er et konkret trusselsbillede mod de involverede - både børn og voksne.

Det er politiets teori, at gerningsmændene gik målrettet efter den nu dræbte kvindes mand, og at de havde holdt øje med ham i længere tid op til drabet.

Kvinde med baby skuddræbt: Kobles til Danmark

Manden har en kriminel fortid i både Danmark og Sverige, og han er tidligere idømt otte et halvt års fængsel for blandt andet groft røveri.

Efter skyderiet stak de to gerningsmænd af fra stedet i en hvid Mercedes-Benz sammen med en tredje mand. Kort tid efter blev bilen fundet udbrændt ikke langt fra gerningsstedet. Mændene bliver af vidner beskrevet som værende 'unge og almindelige'.

I forbindelse med sagen har politiet i Malmø anholdt og fængslet en 19-årig mand, som er registreret som ejer af bilen. Han kontaktede selv politiet, men nægter sig skyldig.