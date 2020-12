Svensk politi dropper sigtelse mod mor til 'indespærret' mand

Politiet mistænker ikke længere kvinden for at have begået en forbrydelse

Det har vakt genklang i Sverige og store dele af verden, at en 41-årig mand søndag blev fundet i en lejlighed efter at have været væk fra offentligheden i 28 år.

Mandens 70-årige mor blev efterfølgende anholdt af politiet og sigtet for at have holdt sønnen indespærret gennem alle årene. Onsdag blev kvinden dog løsladt, og torsdag har politiet besluttet helt at droppe sigtelsen mod kvinden.

Det skriver Aftonbladet.

- I løbet af de seneste dage, hvor vi har arbejdet med sagen og anholdt kvinden, har vi egentlig ikke fundet nogen beviser, som styrker mistanken om, at der er begået en forbrydelse, siger anklager Emma Olsson til mediet.

Hun fortæller, at politiet derfor ikke længere efterforsker sagen.

- Det er en opgave for sundhedsvæsenet og de sociale myndigheder og ikke for retsvæsenet på nuværende tidspunkt, siger hun.

Blev fundet af søster

Den 41-årige mand blev fundet søndag, da hans søster tog hen i lejligheden i forbindelse med, at moderen var indlagt på hospitalet.

Her fandt hun manden i en særdeles svækket tilstand, hvor han havde flere sår, manglede tænder og dårligt kunne tale.

Han er siden blevet indlagt på hospitalet og har reageret godt på den behandling, han har fået.

Mandens mor var mistænkt for at have spærret ham inde og have forårsaget de fysiske skavanker på ham, men det mener politiet altså ikke længere er tilfældet.

- Ikke spærret inde

Tidligere har mandens søster da også fortalt, at hun ikke mente, at manden var spærret inde, idet han var set uden for lejligheden og frit kunne komme og gå.

Til gengæld var der formentlig tale om, at moderen - og faderen indtil han døde - havde været meget beskyttende over for manden, idet de tidligere havde mistet et barn i en ung alder.

Den nu 41-årige mand var derfor blevet skærmet i ekstrem grad fra omverdenen, og han var som 12-årig blevet taget ud af skolen, og ingen havde rigtig set ham siden.