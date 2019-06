Svensk politi frygter hævnaktion efter dobbeltdrab i Danmark

Dobbeltdrabet på to svensk-somaliske bandefigurer i Herlev i tirsdags har fået politiet i Stockholm til at forstærke indsatsen i de bydele, hvor de dræbte og den anholdte i sagen har deres familier og venner.

Det oplyser pressetalsperson ved politiet i Stockholm Mats Eriksson til Ekstra Bladet.

Årsagen er, at svensk politi vil forhindre et hævnangreb.

Indsatsen sker i ghettoområder i bydelen Järva.

- Vi har etableret en uniformeret og tryghedsskabende indsats i Rinkeby og Tensta. Vi har uniformeret politi i området, som taler med borgerne i forsøget på at skabe tryghed i området. Samtidig handler indsatsen også om at samle information fra borgerne, hvis de har information, som de gerne vil dele med os, siger Mats Eriksson til Ekstra Bladet.

- Handler det om, at I vil forhindre et hævnangreb?

- Det er det, som den tryghedsskabende indsats handler om. Det er en del af det. Vi ønsker at minimere risikoen for nye voldshandlinger, siger Mats Eriksson.

Tæt samarbejde

Mats Eriksson fortæller til Ekstra Bladet, at pårørende til de to dræbte svensk-somaliere - et 23-årigt ledende medlem af banden Shottaz samt en 21-årig mand med tilknytning til en støttegruppe til Shottaz - er blevet underrettet. En imam med kendskab til familierne til de dræbte har over for svenske medier fortalt, at pårørende har været i Danmark.

Efter vild aktion: Kampklædt politi i retten

Mats Eriksson fortæller videre, at politiet i både Danmark og Sverige arbejder meget tæt sammen og udveksler oplysninger om de implicerede i sagen.

Svenske medier - herunder SVT - har i de seneste år skrevet om en konflikt mellem Shottaz på den ene side og en anden bande med kaldenavnet Dödspatrullen. Begge grupper består af en stor gruppe svensk-somaliere, der oprindeligt var en del af samme venneflok.

Kun et af syv drab er opklaret

Efter et røveri med stort udbytte i 2015 opstod der imidlertid splid internt mellem den store gruppe svensk-somaliere. Det skyldtes, at en af røverne efter nogens opfattelse samarbejdede med 'de forkerte' under røveriet.

Siden har konflikten ført til adskillige kriminelle handlinger lige fra trusler, ulovlig tvang, ulovlig våbenbesiddelse, vold og også syv drab. De to drab i Herlev vil få det samlede antal dræbte i konflikten til at nå op på ni, oplyser svenske medier.

Det er alene lykkedes svensk politi at opklare det ene af de mange drab. Det var et drab på en ung mand på et pizzeria. Det var blandt andet videoovervågning på stedet, som gjorde det muligt at få dømt den mistænkte.

Folk ønsker ikke at hjælpe

I de øvrige drabssager har politiet haft mistænkt og også anholdt folk. Men en fællesnævner i de mange sager har været, at politiet har haft vanskeligt ved at bevise de mistænktes rolle i sagen.

- Der har sådan set været vidner til de fleste af drabene. Men vi er i en bydel, hvor folk ikke ønsker at hjælpe politiet. Hvor folk ikke ønsker at bidrage med oplysninger. Også fordi folk er bange. Det har været den primære årsag til, at politiet har måttet opgive at få dømt mulige gerningsmænd, siger journalist og bandeekspert på Expressen Johannes Selåker til Ekstra Bladet.

Vidner så, hvordan gerningsmænd først skød mod bilen, og siden gik en af gerningsmændene hen til den åbne fordør og skød igen. Privatfoto

Det var tirsdag klokken 17.50, at flere gerningsmænd åbnede ild mod tre personer, der befandt sig i en svensk indregistreret Renault ud for Sennepshaven 54 i Herlev.

Dramatisk anholdelse

Der blev skudt mindst ti gange med både automatriffel og pistol. En blev dræbt på stedet, mens en anden fra bilen døde senere på aftenen af sine kvæstelser. Gerningsmændene flygtede i en hvid Audi, der senere blev fundet forsøgt afbrændt i Nordsjælland.

Likvideret med skud: Politiet kigger mod Sverige

I første omgang anholdt politiet en person tæt på gerningsstedet. Politiet løslod senere den person.

Kilder oplyser til Ekstra Bladet, at anholdelsen i Aarhus forleden af en somalisk udseende mand kan kobles til dobbeltdrabet i Herlev. Privatfoto

Fredag aften slog politiets aktionsstyrke så til i en lejlighed i Bispehaven i Aarhus. Her foretog politiet en dramatisk anholdelse af en person, der forsøgte at flygte ved at kravle ud af vinduet i anden sals højde.

Mystisk politiaktion: Mand hænger ud af vindue

Central bandefigur

Lørdag blev en 21-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Det skete for dobbeltlukkede døre, hvorfor den præcise sigtelse ikke er kommet offentligheden for øre. Men i den del af grundlovsforhøret, der foregik for åbne døre, fortalte anklageren, at der var tale om organiseret kriminalitet i bandemiljøet med tråde til udlandet.

To dræbt af skud: Vidne tilbageholdt

Den anholdte er blandt de toneangivende medlemmer af Dödspatrullen, skriver Kvällsposten.

- Fordi flere andre for tiden sidder fængslet, er den anholdte for tiden en del af den absolutte ledelse, siger Johannes Selåker til Ekstra Bladet.

Den 21-årige anholdte i sagen er foreløbig varetægtsfængslet frem til 25. juli.

Københavns Vestegns Politi har på grund af de dobbeltlukkede døre ikke ønsket at kommentere Ekstra Bladets oplysninger.