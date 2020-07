Svensk privatfly afvist

Kära svenskar. Var det du, som skickades tillbaka från Bornholm i privatflyg? Vil ni kontakta os? Skriv till Ekstra Bladet her.

Mens blandt andre tyske turister atter er budt velkommen til at feriere i Danmark, gælder det langtfra alle svenskere.

Det måtte en 49-årig svensk pilot sande, da han med en 30-årig ligeledes svensk passager ankom til Bornholm i privatfly onsdag formiddag.

De havde ifølge Bornholms Politi ikke et anerkendelsesværdigt formål med opholdet på den såkaldte solskinsø.

Parret fik lov at tanke, før de måtte vende snuden hinsidan.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen fra Bornholms Politi, hvor i Sverige de afviste turister kom fra, eller hvad de agtede at fornøje sig med på øen.

Kommunikationsansvarlig ved politikredsen Mikael Schollert oplyser til Ekstra Bladet, at svenskerne kom i et fire personers privatfly og tilsyneladende tog afslaget på ophold pænt.

- Man får en afvisningsblanket, og de har ikke klaget over afgørelsen, siger Mikael Schollert.

Siden marts har der som udgangspunkt ikke været adgang for svenskere uden et anerkendelsesværdigt formål i Danmark. Et anerkendelsesværdigt formål er for eksempel arbejde.

I slutningen af juni tillod de danske myndigheder dog indrejse for svenskere med bopæl visse steder i vores naboland.

Ifølge politiet må personer med bopæl i Norge, Slesvig-Holsten, Skåne, Halland eller Blekinge rejse ind i Danmark uanset formål.

Hvis regionen ikke opfylder kriteriet for at være åben, skal svenskeren have et anerkendelsesværdigt formål. Ellers skal en negativ COVID-19 test kunne fremvises ved indrejse.