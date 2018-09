Svensk serie-onanist på spil: Masturberer i busser og tog

En 44-årig svensk mand har i over 30 tilfælde fundet lejlighed til at tilfredsstille sig selv i offentlige transportmidler foran fremmede kvinder

I busser, tog og i sporvogne har en 44-årig mand hevet sit vedhæng frem og onaneret foran tilfældige kvinder. I alt er over 30 kvinder blevet udsat for svenskerens udskejelser, der skete i Norrköping og i udkanten af Stockholm.

Nu har hans noget offensive tilgang til masturbation fået ham tiltalt for seksuel krænkelse af fire kvinder.

Det skriver det svenske medie Expressen.

Med sig i bagagen har han tre tidligere domme fra 2006, 2015 og 2016 på henholdsvis fire måneder fængsel, samfundstjeneste og 3 måneder bag tremmer. Alle tre sager handlede om seksuelle krænkelser af i alt 31 kvinder.

Offer: Han lugtede af alkohol

Det svenske medie Expressen beskriver, hvordan den 44-årige mands fremgangsmåde består i, at han sætter sig ved siden af en ung kvinde eller teenager i bussen, sporvognen eller toget. Når han har siddet der lidt, prøver han at få øjenkontakt med dem, og så åbner han ellers bukserne og går i gang.

En af de fire kvinder, som han denne gang er tiltalt for at have blottet sig for, har fortalt om onani-episoden.

- Han sad ved siden af mig og lugtede af alkohol. Jeg så ud af øjenkrogen, at han havde gang i noget, men jeg ville ikke se det. Da jeg efter et stykke tid kiggede, havde han taget sin kønsdel frem, fortæller hun til Expressen.

- Da jeg skulle ringe til politiet, tastede jeg forkert, fordi jeg var så chokeret, lyder det fra kvinden, der blev forulempet tilbage i august.

I alt er den 44-årige mand tiltalt for fire tilfælde af seksuelle krænkelser. I ét af tilfældene erkender han de faktiske omstændigheder, men nægter sig skyldig, mens han nægter, at de tre andre episoder overhovedet skulle have fundet sted.