Svensk statsminister overvejer militær indsættelse i særligt kriminelle forstæder

Den svenske statsminister Stefan Löfven (S) afviser ikke, at svensk militær i fremtiden kan blive indsat på svensk jord i kampen mod den voldsomme bandekriminalitet.

Det skriver det svenske nyhedsbureau, TT.

- Det er ikke min første tanke at indsætte militæret, men jeg er klar til at gøre, hvad der er nødvendigt for at få dem grove, organiserede kriminalitet væk, sagde han ved en partilederdebat i følge nyhedsbureauet.

De mange skyderier og den øgede utryghed satte sit præg på en årets første partilederdebat i den svenske Rigsdag.

- Det er tydeligt, at der er tale om en samfundsproblem. Sidste år skete der 300 skyderier. 40 personer er blevet dræbt. Det nye år er også indledt med skdyerier. Vi ser kriminelle med total mangel på menneskeliv.

Statsministeren siger, at der er tale om en forfærdelig udvikling, som Löfven er fast besluttet på at vende.

- Vi må nu finde ud af, hvad der skal gøre. Vi skal se til, at politiet for flere resurser, og vi skal skærpe straffene.

Lederen af partiet Moderaterna, Ulf Kristersson, adresserede også de mange skyderier, som han beskrev 'som om der var krig'.

- Dette er ikke manuskriptet til en dystopisk kriminalhistorie. Det er Sverige 2018, sagde Kristersson.

Han mener dog ikke, at militær indsættelse er på sin plads.

- Det handler om at give politiet bedre forudsætninger for at gøre deres arbejde, men man skal ikke blande politi og militær sammen, mener han.