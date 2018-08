Svensk storgangster løsladt: 'Jeg angrer ingenting'

Den 71-årige svenske superskurk Clark Olofsson er løsladt og tilbage i Sverige efter at have afsonet de sidste år af en længere fængselsstraf i Belgien. Det skriver flere svenske medier.

Mandag aften landede han i Göteborgs internationale lufthavn, og Aftonbladet fangede han på telefonen, mens han var på vej til fra Göteborg til Malmø.

- Det er dejligt at være fri, og det er godt her, sagde Clark Olofsson til Aftonbladet.

Clark Olofsson blev verdensberømt efter et bankrøveri i Stockholm i 1973, hvor en bevæbnet røver tog fire personer som gidsler i den daværende Kreditbank på Norrmalmstorg. Røveren krævede et større pengebeløb og løsladelse af Clark Olofsson, der på det tidspunkt selv sad i fængsel for bankrøveri.

Olofsson blev hentet fra fængslet efter tilladelse fra den svenske regering, men efter fem dage opgav gidseltageren, da politiet fyldte banken med tåregas og stormede stedet. Episoden gav sidenhen navn til det såkaldte 'Stockholm-syndrom', hvor gidsler fatter sympati for, eller ligefrem hjælper, gidseltagerne.

Artiklen fortsætter under billedet.

Clark Olofsson da han i april 1981 blev afhørt i Huddinge Tingret om et overfald på en 64 årig. Foto: POLFOTO

- Nu skal jeg holde ferie en hel måned. Jeg skal skrive lidt og tale lidt med folk, fortalte Clark Olofsson til Aftonbladet efter løsladelsen.

Allerede i 1966 kom Clark Olofsson på kant med loven, da han og en medgerningsmand blev overrasket af politiet under et indbrud hos en cykelhandler. Olofssons kammerat skød og dræbte en politibetjent, mens Clark Olofsson stak af. Da Clark Olofsson blev anholdt en måned senere, skød han en betjent i skulderen med et håndvåben.

Clark Olofsson har en lang række narkotikadomme bag sig og er blandt andet dømt for at smugle amfetamin og cannabis fra Holland. I 1996 blev han belgisk statsborger og tog navneforandring til Daniel Demuynck. I 2015 fik han afslag af den svenske kriminalforsorg på at blive overflyttet til et belgisk fængsel, hvilket dog lykkedes året efter. I den forbindelse blev han udvist af Sverige på livstid.

Det svenske statsborgerskab fik han imidlertid tilbage, da han i februar sidste år fyldte 70 år. Det skete, da Sverige indførte muligheden for dobbelt statsborgerskab.

- Jamen man er svensk. Jeg ville have muligheden for at komme tilbage og hilse på mine børn, svarede Clark Olofsson, da Aftonbladets journalist spurgte, om han savnede Sverige. under sin afsoning i Belgien.

Clark Olofsson har siddet i fængsel i halvdelen af sit liv, og har også stiftet bekendtskab med det danske retssystem. I 1999 blev han ved Retten i Frederikssund idømt 14 års fængsel for narkosmugling, men gangsteren angrer ikke sine gerninger.

- Nej, for fanden. Jeg angrer ingenting. Det er bare dumheder, sagde den svenske storgangster.