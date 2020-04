Svensk TikTok-stjerne anholdt for voldtægter mod mindreårig pige

Det er kun to uger siden, at den 20-årige svensker blev kendt skyldig i tre tilfælde af seksuelt misbrug, trusler og krænkelse af privatlivets fred

En svensk TikTok-stjerne brugte sin berømmelse til at komme i kontakt med mindreårige piger på sociale medier.

Nu mistænkes han for at stå bag to voldtægter for 22. og 23. april.

Det oplyser anklager Sara Stolper til Aftonbladet. Hun ønsker dog ikke at gå nærmere ind i sagen.

TikTok er et social medie, hvor brugere kan dele korte videoer med sang-efterligninger og dans. Mediet har over 800 millioner månedlige brugere verden over. Aldersgræsen er 13 år.

Ifølge avisen har den 20-årige mand flere tusinde følgere på sociale medier og er kendt i Sverige. Han blev anholdt lørdag.

De nærmere omstændigheder omkring voldtægterne, herunder pigens alder, er fortsat ukendt.

Sendte nøgenbillede til flere piger

Det er kun to uger siden, at den 20-årige svensker blev kendt skyldig i tre tilfælde af seksuelt misbrug, trusler og krænkelse af privatlivets fred begået mod i alt fire piger under 15 år, skriver avisen.

I retten fortalte en af pigerne, hvordan svenskeren havde kysset hende på munden og taget hende på numsen. Han skal også have opfordret hende til at sende et billede af sin numse.

Selv forklarede den 20-årige, at han ikke vidste, at det var forbundet med noget seksuelt.

Tre af pigerne har fortalt, hvordan den unge svenske har opfordret dem til at sende billeder af deres numser, ligesom han selv har sendt billeder af sig selv nøgen til pigerne.

Den mistænktes advokat har ikke ønsket at kommentere sagen.