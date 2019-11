Svensk topadvokat forsøgt dræbt: Nu er der nyt i sagen

Politiet har foretaget to anholdelser efter advokat blandt andet blev skudt i hovedet

To personer er blevet anholdt og sigtet for henholdsvis drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg på den svenske topadvokat Henrik Olsson Lilja.

Det skriver svenske medier.

Episoden fandt sted 6. september, hvor advokaten blev skudt ned, da han var i færd med at forlade sin lejlighed på Kungsholmen i det centrale Stockholm. Henrik Olsson Lilja blev blandt andet ramt i maven og i baghovedet, men på trods af at han indledningsvis var i livsfare, overlevede han overfaldet.

Advokaten formåede efter episoden selv at kontakte politiet, mens en blodig gerningsmand forlod stedet.

Politiet har siden efterforsket sagen, og de har altså nu fået et muligt gennembrud, efter de har anholdt to personer.

Ifølge Aftonbladet er den ene anholdte en 54-årig mand, hvis DNA blev fundet på stedet. Ifølge mediet er manden i forvejen kendt af politiet.

Den anden mand er sigtet for at have hjulpet den 54-årige på endnu ukendt vis.

Henrik Olsson Lilja overlevede det dramatiske drabsforsøg. Foto: Stina Stjernkvist/TT/Ritzau Scanpix

Muligt forsøg på lejemord

Tidligere har en kvindelig advokat også været anholdt i sagen, idet hun mistænkes at have bestilt et drab på Henrik Olsson Lilja.

Hun er dog siden blevet løsladt, men hun er stadig sigtet i sagen, skriver svenske medier.

På trods af det voldsomme overfald, som altså fandt sted for kun to måneder siden, er advokaten Lilja tilbage på arbejde.

- Det er godt at være tilbage på arbejde. Jeg har været igennem et trauma, og det må man bearbejde på bedste vis. Jeg har fået god hjælp fra omgivelserne, har han tidligere sagt til Expressen.

Henrik Olsson Lilja har tidligere været forsvarer i flere større sager, og han blev internationalt kendt, da han var forsvarer for den amerikanske rapper A$AP Rocky, der blev dømt for vold i Sverige.

Man mener dog ikke, at skyderiet - der fandt sted få uger efter - har noget med rapperen at gøre.