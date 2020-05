Svensk tv-station evakueret efter mistænkeligt fund

Bomberyddere er onsdag formiddag i gang med at undersøge stedet, skriver svenske medier

Ondag er SVT's redaktion i Malmø blevet evakueret af myndighederne.

Det sker, efter at en mistænkelig genstand er blevet fundet på tv-stationen kort før klokken 11.

Ifølge SVT Skåne og Aftonbladet er bomberyddere ankommet til stedet, hvor de lige nu afsikre området og undersøger den mistænkelige genstand. Man frygter, at der kan være tale om sprængstof.

Aftonbladet skriver, at man fik den mistænkelige genstand i en pakke, som var stilet til redaktionen. På pakken var der polstret et objekt, som fik medarbejderne til at slå alarm.

- Vi har forladt bygningen og venter på, at genstanden bliver undersøgt, siger Göran Eklund, der er nyhedsredaktør for SVTSkåne.

Kulturprogrammet 'Sverige!' var i gang med optagelser med Eurovision-stjernen Sanna Nielsen i studiet, da alarmen gik. De måtte derfor afbryde og skynde sig ud.

Politi har sat barrikader op i området og opfordrer offentligheden til at holde afstand.

Sveriges Television (SVT, red.) er Sveriges nationale public service-udbyder. Kanalerne SVT 1 og SVT 2 er landets ubestridt største tv-stationer.

