Svenske sociale myndigheder om mistænkte voldtægtsdrenge: De er også ofre

Svenske sociale myndigheder udtaler i en reportage om en gruppevoldtægt, at også de unge mistænkte voldtægtsforbrydere skal anses som ofre.

Det sker i denne reportage på tv-stationen SVT Skåne.

Gruppevoldtægten udspandt sig i februar i Lindängen i Malmø. Det er politiets opfattelse, at en kvinde her blev dopet og holdt fanget i timer, hvor hun blev gruppevoldtaget.

Syv drenge i alderen 13 til 16 år mistænkes at stå bag voldtægten. To er nu fængslet i sagen, mens resten er løsladt igen, fordi de er under den kriminelle lavalder.

Fordi de mistænkte er under 18, er de sociale myndigheder koblet på sagen:

- Som altid, når børn gør forfærdelige ting, kriminelle handlinger eller andre normbrydende gerninger, så anser vi på Socialtjenesten, at de også på sin vis er ofre, siger Martin Facks fra socialtjenesten.

En kvindelig efterforsker fortæller i programmet, at det hører til sjældenhederne, at så unge mistænkes for at stå bag voldtægt.

Udmeldingerne i tv-indslaget har fået den svenske journalist og debattør, Joakim Lamotte op af stolen.

På en video, han har lagt op på sin facebook-profil, langer han ud efter både journalisten bag indslaget, politiet og ikke mindst Socialtjenesten:

- Her har vi en journalist, Socialtjenesten og politiet. På intet tidspunkt nævner de den her kvinde med et ord. Men de fortæller hele tiden, at fyrene er ofre. Hvordan fanden er det rimeligt?

- Er det mærkeligt, vi ikke får bugt med de her gruppevoldtægter i Sverige, når vi har den slags mennesker på magtpositioner?

- Dette er det værste, jeg nogensinde har set. Skam jer, slutter han sin video-kommentar.