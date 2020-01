Svensker anholdt: Mistænkes for mord og brutalt røveri

Spansk politi har arresteret en 29-årig svensk statsborger, der mistænkes for to mord og et brutalt røveri i Barcelona.

Det skriver svenske Expressen og flere spanske medier herunder El Pais.

Spansk politi mener, at manden har myrdet en kvinde på åben gade, en mand i en brændende lejlighed - og derefter knivstukket et tredje offer i forbindelse med et røveri. Alle tre hændelser er begået mandag eftermiddag i løbet af to timer i det centrale Barcelona.

Flygtede fra lejlighed

Politiet kom på sporet af manden, da der opstod brand i en lejlighed i Ciutat Vella-distriktet i Barcelona.

Mens røgen væltede ud, kunne de forbipasserende se, hvordan en mand iklædt shorts begyndte at kravle ud af den brændende lejlighed gennem balkonen.

Manden kom ned på gaden uskadt og flygtede væk på en cykel. Men det viste sig, at hjemmet ikke var tomt. Da brandvæsnet kom frem, blev der fundet en død mand i den brændende lejlighed.

Røveri gik galt

Kort efter branden blev politiet tilkaldt i det samme distrikt: En mand i 50'erne var blevet stukket i brystet med en kniv i forbindelse med et voldsomt røveri.

Politiet mistænker, at den svensk statsborger både står bag røveriet og ildpåsættelsen. Men det slutter ikke her.

Bare 600 meter fra den brændende lejlighed blev en kvinde fundet død på gaden. Hun havde et kraftigt slag på hovedet, skiver El Pais.

Først antog politiet, at dødsfaldet var en ulykke, men da de andre begivenheder blev opdaget, blev der indledt en mordundersøgelse.

Ifølge det spanske medie El Caso havde manden flere af kvindens ejendele på sig, da han blev arresteret.

Den mistænkte svensker påstår ifølge El Pais at være forfatter.

Politiet har endnu intet motiv for drabene.