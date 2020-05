Svensker fængslet for Eddie-drabet

Efter et blot halvanden time langt retsmøde i Hjørring har en 52-årig svensk mand med bopæl i Nordjylland accepteret at blive varetægtsfængslet i Eddie-drabssagen, hvor et ægtepar i 40'erne i sidste uge blev fængslet.

Sammen med de andre er han fængslet til 12. juni.

Den 52-åriges forsvarer, Karina Skou, kunne efter et kort møde med den sigtede fortælle, at han undlader at kære afgørelsen til landsretten.

Af dommer Merete Strøms kendelse fremgår, at der er tale om 'begrundet' mistanke mod den nu fængslede svenske mand.

Han og de to øvrige er sigtet for at have skuddræbt Eddie Karl-Johan Christensen forrige lørdag og efterfølgende at have brændt liget.