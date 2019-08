Svensker klager ikke over udlevering til Danmark

Svensk mand bliver udleveret til Danmark inden for fem dage, oplyser svensk anklager

En 22-årig mand, der er sigtet for at stå bag eksplosionen ved Skattestyrelsen i København, har ikke appelleret beslutningen fra en dommer i Malmø om, at han skal udleveres til Danmark.

Det skriver DR Nyheder.

- Han har ikke klaget over beslutningen, og derfor skal han udleveres inden for fem dage, siger anklager i svensk politis afdeling for international og organiseret kriminalitet Måns Biörklund til mediet.

Manden havde indtil midnat til at klage over beslutningen, som blev truffet fredag eftermiddag i sidste uge.

En 23-årig svensk mand er også mistænkt i sagen. Han er på fri fod og internationalt efterlyst.