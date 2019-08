Svensker klager ikke over udlevering til Danmark

En 22-årig mand, der er sigtet for at stå bag eksplosionen ved Skattestyrelsen i København, har ikke appelleret beslutningen fra en dommer i Malmø om, at han skal udleveres til Danmark.

Det skriver DR Nyheder.

- Han har ikke klaget over beslutningen, og derfor skal han udleveres inden for fem dage, siger anklager i svensk politis afdeling for international og organiseret kriminalitet Måns Biörklund til mediet.

Manden havde indtil midnat til at klage over beslutningen, som blev truffet fredag eftermiddag i sidste uge.

En 23-årig svensk mand er også mistænkt i sagen. Han er på fri fod og internationalt efterlyst.

Det var om aftenen tirsdag 6. august, at der skete en eksplosion ved Skattestyrelsen på Nordhavn i København.

Der var tale om en kraftig eksplosion, der gav store skader på Skattestyrelsens facade. En person kom lettere til skade.

Sprængstoffet lå blot 60 centimeter fra indgangspartiet, har Københavns Politi fortalt.

Det er uvist, hvad motivet bag eksplosionen kan være.

