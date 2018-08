Svensker tortur-dræbt: Hårdt såret landsmand kæmpede sig væk

En mand fra Sverige er blevet myrdet under torturlignende forhold i et scenario, som spanske medier kalder grotesk og mareridtsagtig.

Et andet offer, der også er fra Sverige, blev, ifølge det spanske medie diariosur.es fundet kneblet og bundet med flere skudhuller og knivstik i kroppen. Han er blevet bragt til hospitalet i kritisk tilstand.

Ifølge lokale medier blev der både brugt kniv, skydevåben og haveredskaber til torturen.

Foto: Guardia Civil

Mareridtet skete fredag aften i et hus i Mijas uden for Malaga i Spanien.

Ifølge det spanske medie ABC tyder alt på, at gerningsmændene troede, at den overlevende mand var død. Men han formåede at flygte fra huset, hvor de var holdt fanget, ved at glide på jorden, indtil han kunne kalde på hjælp.

Tre mænd på 20, 24 og 27 år er blevet anholdt i sagen. De er, ifølge spanske medier, svenske statsborgere, men det svenske udenrigsministerium har kun kunnet bekræfte, at det er tilfældet for en af de anholdte.

Foto: Guardia Civil

De blev pågrebet i byen San Roque ikke langt fra Gibraltar efter et samarbejde mellem spansk og svensk politi. De er sigtet for drab, drabsforsøg og frihedsberøvelse.

Mændene afbestilte flybilletter fra Malaga til Sverige og forsøgte at flygte til Marokko. Men det lykkedes ikke.

– Spansk politi har været i kontakt med svensk politi. De har sendt forespørgsler, som vi har besvaret, så godt vi kan. Der her sker via internationale kanaler, der allerede er etableret. Og ofte sker kontakten via email, siger Stefan Marcopoulos, pressemedarbejder hos den nationale operative afdeling, NOA, til svenske Aftonbladet.