Sverige genoptager voldtægtssag mod Assange

Sverige har atter besluttet at forsøge at retsforfølge Wikileaks-stifteren Julian Assange for voldtægt.

Det oplyser den svenske anklagemyndighed på et pressemøde.

Meldingen kommer i kølvandet på, at Julian Assange ikke længere opholder sig på Ecuadors ambassade i London, og at han efterfølgende er blevet dømt for ikke at overholde kautionsbetingelserne i Storbritannien.

Sverige har i årevis krævet at få Assange udleveret som følge af anklagerne mod ham. Det har dog ikke kunnet lade sig gøre, fordi Assange opholdt sig på Ecuadors ambassade, og Sverige valgte derfor for to år siden at lukke sagen og droppe kravet om udlevering.

Ecuador endte imidlertid med at give britisk politi lov til at komme ind på ambassaden og anholde Assange, og udsigten til at få mulighed for at få udleveret Assange har altså fået den svenske anklager til at genoptage sagen. Det sker blandt andet også på baggrund af, at en kvinde, der har beskyldt Assange for voldtægt, også har krævet, at sagen bliver genåbnet.

Voldtægten, som Assange er anklaget for at have begået, skulle have fundet sted i 2010. Her anmeldte to kvinder Assange for seksuelle overgreb begået i forbindelse med en Wikileaks-konference i Stockholm. Assange selv har imidlertid hele tiden fastholdt, at der var tale om sex med samtykke.

Flere kræver udlevering

Den svenske anklagemyndighed vil nu afhøre Assange til sagen, og de vil derfor kræve ham udleveret fra Storbritannien. Sagen vil ifølge svenske regler være forældet til august 2020, hvorfor der altså skal ske retsforfølgelse inden.

USA kræver imidlertid også Assange udleveret, idet han her er anklaget for at offentliggøre fortrolige dokumenter gennem Wikileaks.

- Der er en risiko for, at sagen kan blive forældet, men der er også en chance for, at vi kan få ham udleveret inden 17. august næste år, lyder det fra den svenske anklager Eva-Marie Persson ifølge Aftonbladet.

Det bliver op til Storbritannien at tage stilling til, hvem man i givet fald vil udlevere Wikileaks-stifteren til først.

Opdateres...