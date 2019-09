Sverige i chok: Kendt advokat skudt ned på gaden

En kendt og velset forsvarsadvokat er fredag morgen blevet ramt af skud på vej på sit arbejde i den svenske hovedstad, Stockholm.

Det bekræfter den svenske forening Advokatsamfundet til avisen Aftonbladet.

Advokaten befandt sig på Kungsholmen i byen, da en eller flere ukendte gerningsmænd affyrede flere skud kort før klokken 9.

Ifølge generalsekretær i Advokatsamfundet Mia Edwall Insulander er der tale om en fremtrædende advokat.

- Han er en meget dygtig og velkendt forsvarsadvokat. Vi sender alle vores tanker til ham og hans familie, siger generalsekretæren til det svenske medie.

Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Expressen har forsvarsadvokaten ført en række højtprofilerede straffesager det seneste år.

Advokatsamfundets generalsekretær, Mia Edwall Insulander, kalder skyderiet for 'uhørt' og 'alvorligt'.

– Det er klart, at det her er meget alvorlig, og jeg og mange af mine kolleger sidder som på nåle for at få svar på, hvad det her handler om, siger hun til Expressen.

Vidner fortæller til Aftonbladet, at forsvarsadvokaten blev ramt af skud i brystet, maven og hovedet. Han var på vej ind i en trappeopgang, da skuddene lød.

Efter skyderiet var han ifølge flere svenske medier selv i stand til at slå alarm til politiet og kæmpe sig ud på gaden, hvor han søgte hjælp hos en forbipasserende. Han blev efterfølgende kørt til behandling på hospitalet.

Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Stockholms Politi er flere personer tilbageholdt i forbindelse med sagen.

'Personerne er lige nu til forhør. Efterforskningen er p.t. i en intensiv fase, og politiet arbejder på sagen fra flere sider,' lyder det i en pressemeddelelse.

Ifølge Aftonbladet behandler politiet skyderiet som en isoleret hændelse og ser i øjeblikket ingen forbindelse til andre sager.