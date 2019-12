Sverige indfører livstid: Politiet angrebet med fyrværkeri

Grove angreb mod politiet eller redningsfolk kan fremover give op til livstids fængsel i Sverige.

Det fremgår af regeringens hjemmeside.

Stramningen af lovgivningen træder i kraft ved årsskiftet og skal beskytte politiet og redningsfolk fra angreb, sabotage og vandalisme, som regeringen betegner som et 'alvorligt samfundsproblem'.

Den nye lov om sabotage mod blå blink-aktiviteter, kan give op til fire års fængsel ved sabotage, mens grov sabotage, der er til fare for personalets liv, kan give op til livstids fængsel ifølge regeringen. Samtidig skærpes straffen for grov vold mod embedsmænd.

- Det er trist, at du skal have lovgivning omkring en meget åbenlys ting. Men når det er nødvendigt nu, er det positivt, at du viser fra toppen, at du synes, det er vigtigt, siger Mikael Svensson, der er responschef ved Kristianstads redningstjeneste til Sveriges Radio.



Politiet angrebet

Senest har der i weekenden været flere meldinger om, at unge har terroriseret områder i Helsinborg med fyrværkeri.

Natten til mandag blev der skudt mod politiet med fyrværkeri i Dalhem, et af Helsingborgs udsatte boligområder. Ingen betjente blev såret, skriver Expressen.

I yderligere to andre udsatte boligområder har politiet i en periode indsat droneovervågning i døgndrift for at forhindre grov kriminalitet.

Den svenske statsminister Stefan Löfven har igennem længere tid fået hård kritik for ikke at tage problemet med den omsiggribende bandekriminalitet alvorligt.

