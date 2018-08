Sverige: Maskerede mænd sætter ild til 80 biler

Se video: Unge mænd har sat ild til biler i flere svenske byer: – Det her er organiseret, siger øjenvidne

Mindst 80 biler er mandag aften sat i brand eller har været udsat for hærværk i Göteborg og en række andre byer i det sydlige Sverige. Det skriver svenske aviser.

Øjenvidner har set maskerede unge løbe fra stederne.

– Det her er organiseret. De ønsker at gøre så stor skade som muligt. Jeg er bange, siger et vidne til Expressen.

- Jeg så tre-fire sortklædte drenge. En af dem kastede en molotovcocktail mod en bil. Så lød der er et højt brag, siger et andet vidne til avisen.

På sociale medier er der lagt videoer ud, som viser biler i brand flere steder i Göteborg og i Trollhättan længere mod nord.

Oskar Selberg har lagt denne video fra Frölunda i Göteborg på youtube. Han har givet Ekstra Bladet tilladelse til at offentliggøre videoen.

'Politiet var ikke interesserede i videoen lige nu, da de har modtaget flere videoklip, som var filmet på tættere afstand', skriver han på youtube.

Sten mod politiet

De første anmeldelser om antændte biler kom ved 21-tiden. Redningstjenesten i Göteborg oplyser, at den ved 22-tiden havde modtaget omkring 20 alarmopkald om brændende biler.

- Det er omkring 60 biler, som er antændt eller vandaliseret, og vi har fundet flere sten og kanonslag, siger politiinspektør Claes Dahlström sent mandag aften.

Antallet af udbrændte biler i Göteborg-området angives til cirka 50, mens omkring 35 andre køretøjer er beskadiget som følge af hærværk.

I Trollhättan er seks biler totalskadet af flammer. En større gruppe på cirka 40 personer menes at stå bag. Gruppen blokerede også veje og kastede sten mod politiet.

I Malmø og Helsingborg er biler også sat i brand mandag.

Kort efter midnat oplyser politiet, at alle brande er slukket. Der er ingen meldinger om tilskadekomne personer, oplyser en talsmand for politiet.

Politiet har ikke foretaget anholdelser i forbindelse med sagerne, men har identificeret flere mistænkte.