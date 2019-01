Sverige rystet efter kidnapning: Kvinde fik presset død krage ind i munden

I denne uge møder seks personer i Retten i Lund i i Sverige i en brutal sag om kidnapning og mishandling af en kvinde i 30-erne, skriver Aftonbladet.

Sagen har på grund af brutaliteten rystet mange svenskere.

Det kvindelige offer har blandt andet forklaret til politiet, at mændene forsøgte at tvinge en død krage ind i munden på hende. Hun blev angiveligt også mishandlet med en blæselampe, en hammer og flere spidse genstande.

Bevismateriale. Foto: Svensk Politi

Også hendes hår blev fjernet med en barbermaskine.

Gerningsmændene er fire mænd og to kvinder. Et 14-årigt barn overværede angiveligt en del af mishandlingen.

Efter mere end et døgn i fangenskab lykkedes det kvinden at flygte fra stedet. Hun var en overgang rullet ind i en presenning - også hendes hænder, fødder og mund var påført tape.

Bevismateriale. Foto: Svensk politi

Kvinden har forklaret politiet, at hun kender flere af de nu tiltalte mænd. Hun mener, at ugerningen mod hende udspringer af jalousi og en bilulykke for ni år siden. Her blev en mand dræbt. Kvinden var passagerer i ulykkesbilen, og hun blev beskyldt for at have iscenesat ulykken.

Kidnapningen fandt sted i maj sidste år i et hus i Skåne.

Retssagen fortsætter frem til den 24. januar.