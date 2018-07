Sverige: Ung mand bidt ihjel af hund

Blev så voldsomt skadet, at han døde på stedet

En ung mand er fredag blevet bidt ihjel af en hund i Ljusnarsberg i Sverige nordøst for Stockholm.

Hunden, en amerikansk bulldog, gik til angreb på to mænd udendørs, og den ene var dræbt på stedet.

- Hans liv stod ikke til at redde. Han blev skadet på den øverste del af kroppen rundt om hovedet og halsen, siger Tommy Lindh, pressetalsmand for politiet, til Aftonbladet.

Politiet og flere ambulancer blev kaldt til et boligområde klokken 18.07.

Ambulancepersonalet forsøgte genoplivning, men han blev erklæret for død på stedet. Den dræbte skal være i teenageårene.

Politiet undersøger foreløbig sagen som dødsvold eller uagtsomt manddrab, men der er ingen oplysninger i øjeblikket om hundens ejer eller hvorfor den gik amok.

Stedet bliver teknisk undersøgt på samme måde som et gerningssted, og politiet har taget 'hånd om hunden', men har ikke oplyst, hvad der er sket med den.

Den dræbtes pårørende er underrettet.

Til svensk TV siger politiets talsmand Tommy Lindh, at det er uklart, hvad der er sket:

- Men den information jeg har tyder på, at der er tale om en ulykke og ikke at hunden er blevet brugt som et våben.