Svigersøn sigtet i Britta-sagen

Endnu en person er sigtet for groft hæleri i Britta-sagen. Onsdag kom det frem, at der er tale om Britta Nielsens svigersøn gennem mange år

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Tirsdag kom det frem, at Bagmandspolitiet havde sigtet endnu en person i Britta-sagen, og onsdag er det kommet frem, at der er tale om Britta Nielsens 37-årige svigersøn, Kian Omid Mirzada.

Han er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 290 stk. 2. Med andre ord groft hæleri.

Helt konkret er han sigtet for i forening med Brittas døtre at sikre og skjule udbytte på 111 millioner kroner fra databedrageri, ligesom han er sigtet for at have fjernet og gemt betragtelige værdier efter aftale med Britta Nielsen.

Svigersønnen, der er gift med Jamilla Hayat, blev sigtet allerede 20. december sidste år, så vedkommende fik mulighed for at få en sigtets rettigheder og dermed en forsvarsadvokat.

Tirsdag oplyste den sigtedes advokat, Andro Vrlic, at de ville kæmpe for et navneforbud i sagen, hvor den 64-årige Britta Nielsen og hendes tre børn også er sigtet. Men det afviste dommeren.

Britta Nielsen og nu fire andre er sigtet i svindelsagen fra Socialstyrelsen. (Photo by Phill Magakoe / AFP)

64-årige Britta Nielsen er sigtet for at have svindlet for mindst 111 millioner kroner gennem sit arbejde som betroet medarbejder i Socialstyrelsen.

I alt nåede Britta Nielsen ifølge sigtelserne at foretage mindst 272 ulovlige transaktioner i årene fra 2002 og frem til 2018. Hun havde blandt andet adgang til styrelsens mest vitale systemer hjemmefra.

Britta Nielsen sidder i øjeblikket varetægtsfængslet for bedrageri af særlig grov beskaffenhed, der straffes med op til otte års fængsel.

Hendes tre børn, Samina, Jamilla og Jimmy Hayat, er sigtet for groft hæleri, der kan give op til seks års fængsel.

Hovedsigtede Britta Nielsens svigersøn gennem mange år, Kian Omid Mirzada, er dømt i en sag om grov vold, hvor ofrene blev truet med en pistol.

Samtidig er han netop nu tiltalt i en verserende straffesag om kidnapning, vold og trusler, hvor han dog nægter sig skyldig. Ekstra Bladet har tidligere talt med den polske håndværker Tomasz Nalikowski, som i januar sidste år blev slået og bortført af tre mænd. Det skete i følge anklageskriftet efter instruktion fra Brittas svigersøn Kian.

