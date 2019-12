Svigersønnen anholdt i terrorsag

En 58-årig gårdejers svigersøn er en af de sigtede i terrorsagen.

Svigersønnen, der er 29 år gammel og far, blev ved Retten i Odense varetægtsfængslet frem til 9. januar 2020. Han kærede afgørelsen.

Gårdejeren kan på baggrund af svigersønnens adfærd eller livsførsel ikke selv forestille sig, at hans svigersøn skulle være indblandet i planlægning af en terrorsag.

- Jeg står selv med mange ubesvarede spørgsmål, siger den 58-årige til Ekstra Bladet.

Mellem 20 og 25 politibetjente ransagede den 58-årig gårdejers ejendom på Nordfyn onsdag aften.

Politiet fortalte ham, at det drejede sig om hans svigersøns ip-adresse. Svigersønnen var selv taget på arbejde onsdag eftermiddag, men vendte aldrig tilbage. Han var blevet anholdt af politiet, og torsdag blev han fremstillet i Retten i Odense.

Ekstra Bladets kriminalredaktør fortæller om Grundlovsforhøret tidligere i dag.

Tre muligheder

Politiet kunne ikke oplyse konkret, hvorfor politiet ville ransage ejendommen, andet end at det handlede om svigersønnens ip-adresse, og at det også kunne være en mulighed, at andre havde misbrugt svigersønnens ip-adresse.

Men det viste sig, at ransagelsen var et led i den store politiaktion, der fandt sted onsdag landet over, hvor 20 blev anholdt.

- Som svigerfar må jeg lade tvivlen komme ham til gode. Der er jo tre muligheder. Unge mennesker kan have en vis kådhed, der gør, at de kigger steder på nettet, de ikke bør. I så fald er det hans livs dumhed, og så har han fået sit livs lærestreg. Så kan det være, hans ip-adresse er blevet taget, og det kan ske for alle, siger han og tilføjer:

- Men jeg er ikke blåøjet, og hvis det viser sig, at han er blevet radikaliseret, så har jeg ikke noget at snakke med ham om, siger han.

I alt blev ni personer i sagen fremstillet i grundlovsforhør torsdag.

Ekstra Bladet er bekendt med den 58-åriges identitet.

Her er de sigtede i terrorsagen