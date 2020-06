Svindeldømt eks-cafékonges firma konkurs med 9,8 mio. kroner

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Når den tidligere cafékonge Bahram Sari Beliverdi påbegynder afsoningen af den fængselsstraf på tre år og ni måneder for svindel, som Østre Landsret stadfæstede mod ham mandag, står kreditorerne til hans tidligere forretningsimperium tilbage med et tab på mindst 9,8 mio. kroner.

Det fremgår af en kuratorredegørelse, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i. Redegørelsen omhandler Beliverdis tidligere selskab Sari Café & Bar ApS, som er under konkursbehandling ved Sø- og Handelsretten.

Bahram Sari Beliverdi stiftede i 2009 selskabet sammen med to andre, men nogle ændringer i ledelsesforholdene førte til, at den nu 39-årige fra 11. juli 2016 til 12. februar i år var foretagendets eneste direktør og dermed ansvarlige leder.

Virksomheden blev sidste år taget under konkursbehandling, fordi den siden 2014 havde opbygget en gæld til Skatteforvaltningen på godt to mio. kroner.

Groft uforsvarlig

Siden er gælden kun vokset. Samlet er der anmeldt krav i konkursboet for 9.838.029,10 kroner, hvor statskassen uden sammenligning har mest til gode.

Gældsstyrelsen, som opkræver gæld for det offentlige, har anmeldt et samlet krav på godt 5,6 mio. kroner.

Kurator Boris Frederiksen opgjorde på det tidspunkt selskabets værdi til 261,63 kroner og vurderer på den baggrund, at kreditorerne kommer til at lide 'betydelige tab'. Der er ganske enkelt ikke penge til at betale regningerne.

Da konkursen vedrører et anpartsselskab kommer den tidligere direktør ikke til at hæfte personligt, medmindre der skulle blive ført en sag om ledelsesansvar mod ham.

Ellers vil boet formentlig blive afsluttet 'uden udlodninger', som det kaldes.

Kurator har over for Sø- og Handelsretten vurderet, at Bahram Sari har tilsidesat selskabets lovgivningsmæssige forpligtelser og betegner hans ledelse som 'groft uforsvarlig'. Derfor har Boris Frederiksen indstillet til skifteretten, at der indledes en sag om konkurskarantæne mod den nu detroniserede cafékonge.

Konkursboet forventes færdigbehandlet omkring årsskiftet.