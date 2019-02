Svindelforsøg går HELT galt

Alle ved, at man skal være ekstra opmærksom i glat føre.

Det så dog ikke ud til at være mangel på opmærksomhed, der var årsagen til, at Alexander Goldinsky fra New Jersey, USA, gled i en bunke isterninger på sin arbejdsplads.

Han er nu anklaget for forsikringssvindel, og hvis anklageren får medhold, så skulle den sigtede måske snarere have rettet opmærksomheden mod de overvågningskameraer, der var placeret på kontoret.

Overvågningsbilleder offentliggjort af New Jersey Middlesex County Prosecutors Office viser i hvert fald tydeligt, hvordan 57-årige Goldinskys styrt ser ud til at være konstrueret af ham selv.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt CNN.

Du kan se hele det tåkrummende optrin i videoen øverst i artiklen.

Hændelsen, der skete mellem 1. september og 1. november 2018, var årsag til, at Goldinsky i januar blev anholdt.

- Forsikringssvindel koster os alle sammen, og vi vil gå aggressivt til værks i kampen for at forfølge dem, der ulovligt forsøger at manipulere systemet, siger anklageren Andrew C. Carey ifølge CNN.

Goldinsky skal for retten i februar.

Indtil videre har han nægtet sig skyldig.