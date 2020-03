Svindelmistænkt bilforhandler skylder mindst 50 millioner

Konkursramt luksusbilforhandler, der er fængslet for ulovlig våbenbesiddelse, mistænkes for massiv svindel i millionklassen

På femte uge sidder luksusbilforhandleren Kenneth Falke fængslet i Kolding Arrest i en sag om ulovlig våbenforbindelse.

Siden anholdelsen er konkurserne væltet ned over den 44-årige mand, der udadtil i lokalsamfundet har været kendt for sine store armbevægelser. Gælden er på mindst 50 millioner kroner, som kun forventes at stige.

Ifølge kurator Søren Christensen Volder er der mistanke om ’svindel i millionklassen’ med eksempelvis klonede biler.

- Man har solgt biler, der tilhører tredjemand – primært leasingselskaber, men også andre. Derudover har man selv fabrikeret dokumenter, for eksempel registreringsattester, dataerklæringer og falske fakturaer, siger han.

Nu kan Ekstra Bladet så løfte sløret for nogle af dem, som har penge i klemme og er blevet snydt af bilforhandleren.

Undskyldninger

En af dem er entreprenøren Ivan Jensen, der i januar 2019 lavede en stor grusplads til luksusbilerne foran Falkes tidligere forhandleradresse. Men han fik aldrig sine 272.000 kroner.

- I marts måned 2019 begyndte vi at rykke ham for pengene, men han kom med alle mulige dårlige undskyldninger. Han skulle nok give mig pengene, men han manglede lige at få solgt nogle biler osv., siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Ivan Jensen har opgivet at få sine 272.000 kroner tilbage. Foto: Christer Holte

I Skifteretten i Esbjerg har Kenneth Falke anerkendt gælden, viser dokumenter fra retsbogen.

- De første to gange, hvor vi rykkede ham for pengene, tænkte jeg, at han var en reel mand, men det sluttede så efterfølgende, siger Ivan Jensen, der har opgivet at få sin penge tilbage.

Købte tøj for 100.000

En lokal tøjmand, som ikke ønsker sit navn frem af hensyn til sin sikkerhed, fortæller til Ekstra Bladet, at Kenneth Falke og hans ansatte købte tøj i hans butik for 98.000 kroner.

Men pengene dukkede aldrig op, selvom tøjmanden flere gange forsøgte at få dem tilbage. Han har nu anmeldt sit krav til konkursboet.

Det er dog blandt de faste samarbejdspartnere, at man finder kravene for flere millioner kroner.

Christoffer Hald-Christensen, der har arbejdet sammen med Kenneth Falke igennem sin egen bilvirksomhed, har et krav på syv millioner kroner.

- Jeg har lånt ham nogle penge til at købe et konkursbo fra et andet leasingselskab, som vi så har solgt, og der har jeg så kun fået en meget lille del af mine penge.

Hans krav har medført, at Falkes hustru nu også er gået personligt konkurs.

Sagen kort En lang række selskaber tilknyttet luksusbilforhandleren Kenneth Falke fra Kolding er gået konkurs i starten af februar. Ifølge kurator Søren Christensen Volder er der mistanke om 'massivt svindel i millionklassen'. Selvom det er Falkes hustru, der har stået som ejer og direktør, mener kurator, at det er Kenneth Falke, som har styret hele koncernen. Det har hustruen også selv erkendt i Skifteretten. Kort inden konkurserne var en realitet, blev en af Falkes ansatte indsat som direktør og ejer. Ifølge den ansatte var han ikke vidende om det. Udover selskaberne er Kenneth Falke og hans hustru også gået personligt konkurs. Kenneth Falke sidder for tiden varetægtsfængslet for ulovlig våbenbesiddelse.

Krav for 20 mio.

Den største kreditor er leasingselskabet Flexleasing.nu, som har anmeldt krav for mindst 20 millioner kroner, viser dokumenter fra Skifteretten i Kolding. Tabet bliver dog formentligt mindre, i takt med at kurator får deres biler hjem.

Selskabet ønsker ikke at kommentere sagen.

Den samlede gæld på mindst 50 millioner kroner forventes samtidig at stige.

- Vi mangler stadig at modtage mange anmeldelser, så det er svært at sige, hvor vi ender, siger kurator, der samtidig oplyser, at han forventer yderligere konkurser i kølvandet på koncernens sammenbrud.

Kenneth Falke oplyser via sin advokat, at han ikke har nogen kommentarer til sagen.