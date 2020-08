Svindelnummer på luksushotel

Flere gæster, der har booket bord på restauranten til det ekstravagante luksushotel The Ritz i London, har været udsat for et svindelnummer, hvor udspekulerede cyber-krimelle har forsøgt at franarre gæster store pengebeløb.

Det skriver BBC.

Svindelnummeret bliver beskrevet som 'ekstremt overbevisende' og blev udført på følgende måde:

Svindlerne ringede til folk, der allerede havde booket bord på Tea at The Ritz, som hotellets restaurant hedder. Hvordan, de fik fat i de detaljer, er uvist

En kvinde fortæller ifølge BBC, at hun fik et opkald, hvor svindlerne forklarede, at hun skulle bekræfte sin reservation ved at oplyse sin kortinformationer

Opkaldet så ud til at komme fra hotellets nummer, mens svindlerne også vidste, hvor og hvornår kvinden havde reserveret bord, hvilket gjorde opkaldet mere overbevisende

Svindlerne fortalte derpå, at kvindens kort var blevet afvist, hvorfor hun skulle oplyse et detaljerne til et andet bankkort for at kunne beholde sin reservation

Efter at svindlerne havde fået kortoplysninger, forsøgte de at lave flere bestillinger på, hvad der svarer til flere tusinde kroner via online-butikken Argos.

Bank til undsætning

Heldigvis for kvinden opdagede banken de mistænkelige transaktioner. Men da svindlerne fandt ud af det, havde de et nyt kneb.

De ringede til kvinden og udgav sig for at være fra banken. Her blev kvinden fortalt, at hendes kort var blevet forsøgt misbrugt.

For at annullere transaktionerne skulle kvinden læse en sikkerhedskode, som blev sendt til hendes telefon, op. Det ville have bekræftet transaktionerne.

The Ritz fortæller til BBC, at de er i gang med at undersøge, om de har været udsat for en data-lækage. Det er ukendt, hvor mange mennesker der har været udsat for svindelnummeret.

