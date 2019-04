Svindeltiltalt får ophævet gældssanering på 114,5 millioner

Ved et hammerslag er den økonomiske situation for den hovedmistænkte i en stor sag om skatte- og momskriminalitet for 290 millioner kroner og hvidvask for over en halv milliard kroner blevet markant forværret. Det skriver DR Nyheder.

Sø- og Handelsretten har nemlig valgt at ophæve en enorm gældssanering på 114,5 millioner kroner, som den svindeltiltalte, NA, modtog i januar 2016, samtidig med han ifølge politiet var i fuld gang med at svindle den danske statskasse i den store skattesag, som har fået tilnavnet 'Greed'.

Vælger Østre Landsret at følge skifterettens afgørelse, kan Nykredit og andre kreditorer straks skrue kravet til den 47-årige svindeltiltalte op på omkring 115 millioner kroner.

Glad for afgørelse

- Der er altså tale om en person, som skylder store summer ikke kun til os men også til statskassen, og han skal ikke have lov til at gå fra den gæld, før han har lagt alt frem, og før alt er undersøgt til bunds. Derfor er vi glade for den her afgørelse, siger Jens Drevsfeldt Theil, der er chef for samfundsansvar i Nykredit.

Nykredit måtte i januar 2016 afskrive 110 millioner kroner, da den svindeltiltalte fik slettet sin gæld i skifteretten. De øvrige kreditorer er blandt andre skattevæsenet.

Det var DR Nyheder, som i 2017 bragte afsløringen af, at den 47-årige svindeltiltalte havde forsøgt at få sin gæld slettet ved Sø- og Handelsretten, samtidig med at han ifølge politiet stod i spidsen for en 'fakturacentral', der hjalp sjællandske selskaber med at vaske skat og moms ud af deres regnskaber.

Kørte Bentley

Af sagens dokumenter fremgik det, at den svindeltiltalte mødte frem til retten i en Bentley og i retslokalet bar dyre smykker og tasker.

Nykredits advokat gjorde også indsigelser over for retten, fordi han havde observeret NA på Casino Copenhagen, hvor han ifølge advokaten fremstod til at være en del mere velpolstret, end hvad han havde oplyst i sin anmodning om at få slettet sin gæld.

Til retten havde NA nemlig fortalt, at han ikke ejede noget og nu var lønarbejder i sin brors ejendomsselskab, Anwar Properties.

- Vi protesterede mod den første gældssanering, men måtte også indrømme, at vi manglede de helt konkrete oplysninger. Nogle af de oplysninger er nu blandt andet kommet frem via den medieomtale, der har været og relaterede sager, siger Boris Frederiksen, der er partner hos Kammeradvokaten, som repræsenterer Nykredit i sagen mod NA.

Sø- og Handelsretten vælger blandt andet at ophæve gældssaneringen, da den svindeltiltalte angiveligt skulle have gemt penge i en fond i skattelyet Seychellerne, mens han søgte om gældssanering.

Fængslet i 18 måneder

Det afvises dog af NA's forsvarsadvokat, Jakob Arrevad, som også protesterer over, at hans klient nu på 18. måned sidder varetægtsfængslet i Helsingør Arrest, hvor der er besøgs- og brevkontrol, hvilket har gjort det svært at forsvare NA i den nye sag om gældssanering:

- Det lægges min klient til last, at han, der er afskåret fra alle dokumenter og al kommunikation, ikke kan bevise, at der ikke er aktiver i en fond, og at den var opløst før gældssaneringen, skriver Jakob Arrevad i en email og fortsætter:

- NA (navn rettet, red.) har ikke nogen post i den her fond, og på trods stilles der krav om, at min klient skal dokumentere siddende i fængsel, oplyser Jakob Arrevad, der henviser til, at fonden på Seychellerne var opløst, da NA fik saneret sin gæld i januar 2016.

Jakob Arrevad har kæret Sø- og Handelsrettens afgørelse til landsretten