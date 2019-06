Svindlere på spil: Politiet advarer mod særligt trick

En mand, der udgiver sig for at være politibetjent, beder folk om deres kontooplysninger

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Flere borgere har ringet ind til Nordsjællands Politi for at melde, at de er blevet forsøgt franarret deres kort- og kontooplysninger.

Svindleren ringer til borgerne og fortæller, at han er en del af politiet, og at han har brug for deres oplysninger i forbindelse med en igangværende efterforskning. Det er dog pure opspind, fortæller Jakob Tofte, der er vagtchef i Nordsjællands Politi.

- Vi har fået to meldinger om opkald i den her politikreds og måske en i en anden kreds også inden for et kvarters tid i dag.

Det gør politifolk ikke

Selvom man er en retskaffen borger, skal man ikke føje hvilke som helst påbud fra 'politiet'.

- Der er ikke nogen politifolk, der beder om folks konto og kortoplysninger, siger Jakob Tofte.

Han fortæller tilmed, at politiet tager sagen meget alvorligt, også fordi svindleren udgiver sig for at være betjent.

- Vi er på vej ned til de borgere, som har ringet til os, med nogle efterforskere, så vi kan starte efterforskningen. Både det at udgive sig for at være politiet er alvorligt, men bestemt også at franarre gode borgere deres penge.