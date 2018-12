Svindlere udgav sig for at være politi i sag om dobbeltdrab

Tysk politi formoder, at organiseret bande forsøger at bestjæle ældre

I forbindelse med en sag om et dobbeltdrab i sydøsttyske Thüringen, har kyniske svindlere forsøgt at udnytte den triste situation.

Avisen Bild beskriver, hvordan ældre mennesker er blevet ringet op af svindlerne, der udgav sig for at være politi-efterforskere på sagen.

Målet med opringningerne var ikke at få opklaret drabssagen - i stedet har svindlerne forsøgt at lokke data - blandt andet økonomiske - ud af dem, for derved at kunne bruge oplysningerne til at få fat på de ældres penge.

Foreløbigt har politiet modtaget seks anmeldelser om falske betjente, oplyser en talsmand fra politiet til Bild.

Politiet formoder, at en bande af organiserede kriminelle står bag, og det er svært for politiet at efterforske sagen.

Opkaldene kommer fra forskellige steder i Tyskland, og der ringes fra hemmeligt nummer.

Politiet henviser udtrykkeligt til, at ingen mulige vidner til dobbeltdrabet udspørges telefonisk, det sker ansigt til ansigt.

Dobbeltdrabet skete om morgenen juleaftensdag, hvor ægteparret, 82-årige Fahmy El G. og dennes kone, 80-årige Margot blev dræbt i deres hjem.

Begge var del af del lokale loppemarked-miljø, og politiet mistænkte at gerningsmanden ligeledes havde sin gang i samme miljø, og at jagt på kontanter kunne være motiv.

Dette spor viste sig at være korrekt. Fire dage senere blev en 56-årig mand anholdt og sigtet i sagen. Manden bor godt 300 meter fra det dræbte ægtepar.

Han er tidligere straffet og har nu tilstået dobbeltdrabet.