Svindlet med NemID: Nu har Gorm fået fred

Gorm Hansbøl er en af dem, der endelig kan ånde lettet op. For efter måneders kamp er den københavnske pensionist en af dem, som teleselskabet Telenor nu opgiver dets store økonomiske krav imod.

- Det er da en kæmpe lettelse, siger Gorm Hansbøl, som Telenor ville have næsten 13.000 kroner for to iPhones, der blev bestilt i hans navn med stjålne NemID-data.

Ofre hænger på regningen

Som Ekstra Bladet afdækkede i en serie af artikler sidste år, skal ofre for digitale bedrageri nemlig ikke alene leve med den krænkelse, som de kriminelle udsætter dem for.

De skal ofte også kæmpe imod kreditorer som Telenor, der kræver penge for telefoner og abonnementer, som ofrene ikke har bestilt og heller ikke har hjulpet de kriminelle med at få adgang til.

Hos Telenor bekræfter kommunikations- og CSR-chef Lise Kirkegaard, at kravene mod Gorm er opgivet. Tidligere var selskabets standardafvisning ellers, at man bare fulgte reglerne for hæftelse. Og at ofrene derfor hang på regningen.

- Vi har valgt at gennemgå alle eksisterende NemID-svindelsager fra 2019 endnu en gang. Vi har foretaget en konkret vurdering af alle sagerne, og i den forbindelse har vi i enkelte sager per kulance valgt at eftergive vores krav til kunderne, forklarer hun til Ekstra Bladet.

Også i sagen om den demente Karen Skovlund har Telenor nu opgivet at kræve penge efter et omfattende svindelnummer med hendes NemID. Foto: Anita Graversen

Strammer sikkerheden

Også i sagen om en dement kvinde fra Aarhus, som Ekstra Bladet har omtalt, bliver kravet nu opgivet.

Hos Telenor får sagerne imidlertid også en betydning for sikkerheden.

- På baggrund af et voksende antal svindelsager med NemID i 2019 har vi valgt at genbesøge vores processer og se på, om vi kan gøre mere for at bidrage til at forhindre NemID-svindel, siger Lise Kirgaaard.

- Vi har i den forbindelse besluttet at indføre en minimumsbetaling på alle online mobilkøb, så der fremover også skal tilknyttes et kreditkort, hvilket vil gøre det sværere for svindlerne at lave NemID-svindel. Dette træder i kraft 1. februar.

Snyd for millioner Sager om snyd med NemID eksploderede i 2019. Senest er en 29-årig mand fra Fredericia blevet idømt flere års fængsel for i 418 tilfælde at have narret sig til NemID-oplysninger og oprettet lån for godt 4,9 millioner kroner i ofrene navne.

Gorm: Nogle slyngler

Gorm Hansbøl er tilfreds med, at sikkerheden nu strammes. Men han er fortsat stærkt kritisk over for den behandling, han fik undervejs i sin sag.

- Det er da rart, at det er afsluttet. Men de har været nogle slyngler, der har skulle hives frem for at få det afsluttet.

- Det har været utroligt ubehageligt, indtil Ekstra Bladet kom ind i billedet.

