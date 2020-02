En svinetransport med 210 svin er væltet på Gattenvej ved Flejsborg i Nordjylland, og flere af dyrene er uden for lastbilen.

Det skriver Nordjyske.

Nordjyllands Politi oplyser til mediet, at lastbilen væltede omkring klokken 8.20. Chaufføren mistede herredømmet over bilen, da et dæk punkterede.

Vejen er foreløbigt spærret, mens dyrlæger og politi arbejder på at indfange de løse svin.

Foto: Rene Schütze

Foto: Rene Schütze

Opdateres ...