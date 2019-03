Svoger mistænkt for drab: 15-årige Rebecca forsvundet

18. februar forsvandt den 15-årige tyske pige Rebecca Reusch fra sin søsters hus i Berlin. Politiet tror, hun er blevet myrdet og mistænker pigens svoger for at stå bag

Det tyske politi tror ikke længere på, at de finder 15-årige Rebecca Reusch i live. Hun blev sidst set i sin søsters hus i Berlin 18. februar 2019. Politiets teori er, at hun ikke forlod huset i live.

Sidste livstegn var en besked, hun sendte på 'Whatsapp' mandag morgen. Hun skulle have mødt i skole klokken 09.50, men mødte aldrig op.

De mistænker pigens svoger for at have slået hende ihjel, og derefter at have bortskaffet liget. Den 27-årige mand nægter sig skyldig.

100 betjente med sporhunde har derfor de seneste dage gennemtrawlet et større skovområde udenfor Berlin, skriver Deutsche Welle.

Artiklen fortsætter under billedet.

Foto: Ritzau Scanpix

Blandt eftersøgningsholdet er hunden 'Hitchcock', der ifølge avisen Bild bliver betragtet som en af verdens bedste sporhunde. Hvilket hunden også har fået en optagelse for i Guinness Rekordbog.

På trods af den massive indsats og op imod 1.000 henvendelser fra mulige vidner står politiet stadig uden gennembrud i sagen.