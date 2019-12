Sydney-brødre ville plante bombe i kødhakker på passagerfly

To brødre fra Sydney er blevet idømt fængsel i mindst 27 og 30 år for at ville plante en bombe i en kødhakker om bord på et passagerfly ud af Australien.

52-årige Khaled Khayat og 34-årige Mahmoud Khayat blev fundet skyldige i henholdsvis maj og september i at planlægge en terrorhandling mellem januar og juli 2017.

Ifølge domstolen havde brødrene planlagt at smugle en kødhakker pakket med sprængstoffer i deres intetanende bror Amer Khayats bagage. Broren skulle med et Etihad-fly fra Sydney i Australien til Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater.

I højesteret i Sydney idømte dommer Christine Adamson tirsdag Khaled Khayat til 40 års fængsel og Mahmoud Khayat til 36 års fængsel uden mulighed for prøveløsladelse i henholdsvis 30 og 27 år.

- At ingen rent faktisk kom fysisk til skade eller blev dræbt som et resultat af disse planer, gør det ikke mindre alvorligt, sagde dommeren under retsmødet.

Planerne omfattede også en fjerde bror, 47-årige Tarek Khayat, som kæmpede for den militante gruppe Islamisk Stat (IS) i Syrien. Han instruerede sine brødre i Sydney til at plante bomben, ligesom at han forsynede dem med sprængstoffer.

Ifølge anklagemyndigheden blev planerne opgivet, da bagagen vejede for meget, da den blev tjekket ind, hvormed kødhakkeren blev taget op.

Anklager Lincoln Cowley fortalte under et retsmøde i september, at Khaled Khayat arbejdede på en anden plan om at plante giftig gas om bord på et fly, da han blev anholdt af politiet.

Begge brødre fastholder, at de er uskyldige.