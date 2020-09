Syg enmandskrig: Gas-angreb skulle udslette rocker-klubhus

En forstyrret 49-årig mand kendt skyldig i at have angrebet rockeres tilholdssted i USA med ild og gasflaske og sin pickup som rambuk

Cale Winternheimer var ikke ved sine fulde fem, da han en sen aften i april i sidste år trådte speederen i bund på sin pickup-varevogn og drønede frontalt ind i rockergruppen Crim Reaper MC's klubhus i Evansville sydvest for Cincinnati i USA.

Han forsøgte derefter at udslette hele ejendommen ved at sætte ild til en gasflaske.

Det var ifølge MSN News og flere andre amerikanske medier konklusionen, da distriktsretten i Vanderburgh County op til weekenden kendte den 49-årige mand skyldig i brandstiftelse, angreb på andres ejendom og hensynsløs og farlig adfærd.

Strafudmålingen vil blive fastlagt ved inden månedens udgang, men den utvivlsomt også tage udgangspunkt i, at den dømte af retspsykiatere er erklæret mentalt syg.

Truck brugt som rambuk

Den målrettede urostifter havde før det dramatiske frontal-angreb af ukendte årsager forsøgt at få adgang til fods. Men han blev afvist foran klubhusets indgangsparti.

Dele af den midaldrende mands angreb blev foreviget af klubhusets kameraovervågning. Politiet ved derfor, at Winternheimer på vej væk stillede, hvad der viste sig at være en gasflaske fra sig foran rockernes éntre.

Retur ved sit køretøj antændte Cale Winternheimer noget brændstof-vædet stof, hvorefter han brugte sin pickup som rambuk og i forbindelse med frontal-angrebet kastede det brændende materiale mod gasbeholderen.

Det forårsagede ikke en eksplosion. Men resultatet var alligevel ødelæggende og kaotisk.

Slag med billiard-kø

Politiet nåede hurtigt frem til, at det var den 49-årige mand, der sad bag rattet i pickuppen, og at han efter ildspåsættelsen løb ned ad vejen, mens to rockere satte efter ham og affyrede flere skud i hans retning.

Ingen af skuddene ramte Cale Winternheimer. Han havde i mellemtiden taget tøjet af. Men pludselig klædte han sig på igen og travede tilbage til det raserede klubhus, hvor han endte med at overgive sig.

Det fremgår angiveligt af politirapporten, at Winternheimer lod sig passificere efter at være slået med en billiard-kø og tildelt spark. Skaderne på hans krop var ikke livstruende.

Kort efter blev han anholdt af Vanderburgh County Police.

Det er ikke lykkedes politiet at skaffe en sammenhængende motiv-forklaring på Winternheimers handling.

Han var oprindelig sigtet for at have et skydevåben på sig, men den bevisbyrde evnede anklagemyndigheden ikke at løfte.